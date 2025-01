Erfahrungsbericht: House of Mist

"Ein kostenloser Escape Room in Wien - kann der gut sein oder ist der nur für Kinder" haben wir uns gefragt. Wir haben es ausprobiert im Bericht findest du die Antwort darauf.

Vorbereitung

Um den Rautenweg im 22. Bezirk zu erreichen, ist man schon mal eine Stunde und länger öffentlich unterwegs. Falls man es nicht pünktlich schafft, wird man auch angerufen. Drinnen gibt es tiefe Schließfächer, die mit einer 2-Euro-Münze versperrt werden können, die man aber wieder nachher zurückbekommt. Im Gegensatz zu anderen Anbietern, hat man hier 1 Stunde Zeit 8 Räume zu lösen, wobei einer davon gerade repariert wurde. Diese Räume können unabhängig von einander gespielt werden, wobei man jeweils zwischen 10 und 20 Minuten Zeit hat. Zum Start bekommt man ein Klemmbrett mit Kuli und einem Blatt Papier in A5, also sollte man klein schreiben.

Setting

Die einzelnen Räume sind klein, sodass man alles auf einen Blick sehen kann. Gleich neben der Tür gibt es einen Buzzer, mit dem man den Countdown am Bildschirm startet. Manchmal kann man auch zwischen einfach und schwer wählen. Daneben befindet sich ein Ziffernblock, wo man einen vierstelligen Code eingeben muss. Das kann man beliebig oft ausprobieren. Oberhalb befindet sich ein Hinweis, wie sich der Code zusammensetzt. Dabei muss man die Farben und Rechenregeln beachten. Ist der Code richtig, dann öffnet sich der Behälter und man kann einen Holztoken entnehmen. Am Ende darf man sich eine Belohnung aussuchen wie z.B. Tragebehälter, Pixibuch, Stift oder Maske.

Rätsel

Jeder Raum beschäftigt sich mit einem Thema, wie zum Beispiel Fashion, Plastik, Handy, Batterie, Produktionsketten, Tiere und Radio. Als Mindestalter ist 10 Jahre angegeben, weil man schon rechnen können sollte. Zu Beginn braucht man eine Weile bis man verstanden hat, was zu tun ist. Die Aufgaben sind auch ganz unterschiedlich: Einmal muss man sich etwas merken, dann wieder ist Geschicklichkeit und gute Kommunikation gefragt.

Hilfestellungen

Bei Fragen kann man jederzeit rauskommen. Uns ist es sogar passiert, dass wir den ausgelaufenen Countdown übersehen haben und sie dann reingekommen sind um uns Bescheid zu geben. Durch ein bisschen nachfragen, haben wir dann verstanden, was wir falsch gemacht haben. Bei diesem Raum dürften aber auch die meisten Gruppen Schwierigkeiten haben.

Fazit

Bei diesem kostenlosen Abenteuer hätten wir nicht erwartet, dass so unterschiedliche und gut durchdachte Rätsel auf uns warten. Einzig eine Geschichte, die die Räume miteinander verbindet, hat uns gefehlt. Um in Genuss aller Räume zu kommen, empfiehlt es sich 2 Slots hintereinander zu buchen. Anstatt als einzige Gruppe unterwegs zu sein, wäre es auch vollkommen in Ordnung, wenn 4 Gruppen unterwegs sind, da es sich leicht verhindern lässt sich in die Quere zu kommen und im schlimmsten Fall wartet man 10 Minuten. Die empfohlene Gruppengröße liegt zwischen 3 und 5. Dabei fällt es 5 Personen leichter sich etwas zu merken, können sich aber in den kleinen Räumen fehl am Platz fühlen. Wir fanden es gut, dass kein Vorwissen nötig ist, aber man trotzdem neue Fakten lernt. Irgendwie war das Ganze aber oberflächlich, weil der Bezug fehlt, was man selbst machen kann um Müll zu reduzieren. Einziger Kritikpunkt sind die langen Tonsequenzen, die man vielleicht mehrmals abspielen muss bis man verstanden hat, was man mit den Informationen machen muss. Da auch teilweise undeutlich gesprochen wird, wäre es hilfreich, wenn es das Ganze auch textuell gibt. Besonders in Hinblick auf Touristen, die es vielleicht auf Englisch spielen möchten.